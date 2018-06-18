Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг ATP

ТАСС, 18 июня. Швейцарец Роджер Федерер поднялся на первое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.
В воскресенье швейцарец выиграл турнир ATP в Штутгарте. В финале Федерер победил канадца Милоша Раонича в двух сетах. Для 36-летнего Федерера этот титул стал 98-м в карьере. Швейцарец в середине февраля впервые с 2012 года возглавил рейтинг, став самым возрастным лидером в истории АТР (36 лет и 6 месяцев).
В первой десятке рейтинга произошло еще одно изменение - болгарин Григор Димитров поднялся с шестого на пятое место, обойдя хорвата Марина Чилича.
Россиянин Карен Хачанов поднялся на две строчки и занимает 36-е место.