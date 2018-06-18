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Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг ATP

Спорт
18 июня, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В воскресенье 36-летний Федерер выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в Штутгарте, завоевав 98-й титул в карьере

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Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA-EFE/KOEN SUYK

ТАСС, 18 июня. Швейцарец Роджер Федерер поднялся на первое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

В воскресенье швейцарец выиграл турнир ATP в Штутгарте. В финале Федерер победил канадца Милоша Раонича в двух сетах. Для 36-летнего Федерера этот титул стал 98-м в карьере. Швейцарец в середине февраля впервые с 2012 года возглавил рейтинг, став самым возрастным лидером в истории АТР (36 лет и 6 месяцев).

В первой десятке рейтинга произошло еще одно изменение - болгарин Григор Димитров поднялся с шестого на пятое место, обойдя хорвата Марина Чилича.

Россиянин Карен Хачанов поднялся на две строчки и занимает 36-е место.

Рейтинг ATP от 18 июня:

  • 1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 8920 очков
  • 2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков
  • 3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5965
  • 4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5080
  • 5 (6). Григор Димитров (Болгария) - 4870
  • 6 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 4860
  • 7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3835
  • 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635
  • 9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110
  • 10 (10). Джон Изнер (США) - 3070...
  • 32 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1371...
  • 36 (38). Карен Хачанов (Россия) - 1220...
  • 53 (52). Даниил Медведев (Россия) - 962...
  • 76 (76). Евгений Донской (Россия) - 726...
  • 94 (93). Михаил Южный (Россия) - 616
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