Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг ATP

ТАСС, 18 июня. Швейцарец Роджер Федерер поднялся на первое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

В воскресенье швейцарец выиграл турнир ATP в Штутгарте. В финале Федерер победил канадца Милоша Раонича в двух сетах. Для 36-летнего Федерера этот титул стал 98-м в карьере. Швейцарец в середине февраля впервые с 2012 года возглавил рейтинг, став самым возрастным лидером в истории АТР (36 лет и 6 месяцев).

В первой десятке рейтинга произошло еще одно изменение - болгарин Григор Димитров поднялся с шестого на пятое место, обойдя хорвата Марина Чилича.

Россиянин Карен Хачанов поднялся на две строчки и занимает 36-е место.

Рейтинг ATP от 18 июня:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 8920 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5965

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5080

5 (6). Григор Димитров (Болгария) - 4870

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 4860

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110

10 (10). Джон Изнер (США) - 3070...

32 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1371...

36 (38). Карен Хачанов (Россия) - 1220...

53 (52). Даниил Медведев (Россия) - 962...

76 (76). Евгений Донской (Россия) - 726...

94 (93). Михаил Южный (Россия) - 616