Надаль сохранил первое место в чемпионской гонке ATP

ТАСС, 18 июня. Испанец Рафаэль Надаль сохранил лидирующую позицию в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

Ранее был опубликован обновленный рейтинг ATP, в котором Надаля с первой строчки сместил швейцарец Роджер Федерер, на прошлой неделе одержавший победу на турнире в немецком Штутгарте. В первой десятке чемпионской гонки изменений не произошло. Лучшим из россиян в таблице является Карен Хачанов, который опустился с 23-го места на 26-е.

Чемпионская гонка ATP от 18 июня:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 5040 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) - 3495

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 3360

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 3020

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 2985

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 2370

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) - 1620

8 (8). Джон Изнер (США) - 1500

9 (9). Чон Хён (Южная Корея) - 1380

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) - 1365...

26 (23). Карен Хачанов (Россия) - 820...

49 (48). Даниил Медведев (Россия) - 582...

66 (64). Андрей Рублев (Россия) - 440...

78 (80). Евгений Донской (Россия) - 402.