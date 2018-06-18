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Бой Гассиев - Усик пройдет 21 июля в Москве

Спорт
18 июня, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг состоится в "Олимпийском"

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Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг пройдет 21 июля в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Поединок пройдет в "Олимпийском".

"Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса, - сказал Кремлев. - Будет два боя - Инна Сагайдаковская против Сесилии Брекхус, Гассиев против Усика за Кубок Мохаммеда Али (трофей, вручаемый победителю Всемирной суперсерии бокса - прим. ТАСС). Это не из-за того, что Мурат россиянин, суперсерия - один из главных боксерских турниров. Нам было важно, чтобы площадка была в России".

Изначально бой Гассиев - Усик был намечен на 11 мая, он должен был состояться в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.

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