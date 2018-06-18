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Биатлонист Гараничев после операции полностью пропустит первый предсезонный сбор

Спорт
18 июня, 15:26 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Гараничев 8 июня успешно перенес операцию на носовой перегородке, ожидалось, что через неделю он присоединится к первому учебно-тренировочному сбору в Пермском крае

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Евгений Гараничев

Евгений Гараничев

© Сергей Бобылев/ТАСС

КАЗАНЬ, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев по согласованию с главным тренером сборной России по биатлону Анатолием Хованцевым полностью пропустит первый предсезонный сбор национальной команды, который проходит в Чайковском. Об этом ТАСС по телефону рассказал личный тренер российского спортсмена Максим Кугаевский.

Гараничев 8 июня успешно перенес операцию на носовой перегородке, ожидалось, что через неделю он присоединится к первому учебно-тренировочному сбору в Пермском крае.

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"Ему сегодня больничный до 21 июня продлили. Хотя все хорошо, но врачи страхуются. Мы с Анатолием Николаевичем [Хованцевым] сегодня решили не дергать его из-за четырех дней", - сообщил Кугаевский.

Подготовку к сезону команда начала 6 июня.

В минувшем сезоне Гараничев занял 31-е место в общем зачете Кубка мира. Всего в карьере россиянина шесть побед на этапах Кубка мира.

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