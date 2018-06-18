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Кубок Стэнли планируется выставить на обозрение на арене "Трактор" в Челябинске

Спорт
18 июня, 15:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил, что планирует привезти Кубок Стэнли в хоккейную школу московского "Динамо"

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок Стэнли, который в составе "Вашингтона" выиграл воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов, планируется выставить для обозрения на арене "Трактор" имени Валерия Белоусова. Об этом ТАСС рассказал директор челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги "Трактор" Иван Сеничев.

Согласно регламенту Национальной хоккейной лиги, каждый игрок может после окончания сезона провести с Кубком Стэнли один день. По традиции игроки привозят трофей в родные города.

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"Мы с Женей сейчас в диалоге по этому поводу, договорились о том, что Кубок точно приедет в Челябинск. Клуб берет на себя организацию, работу с болельщиками, проведение определенных мероприятий, презентацию трофея, - сказал Сеничев. - Скорее всего, выставим его в ледовом дворце "Трактор", проведем фотосессию, представление".

"Осталось только определить сценарий, согласовать сроки. Мы не знаем, когда он его привезет - это будет зависеть от графика Кубка", - добавил он.

Ранее капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил, что планирует привезти Кубок Стэнли в хоккейную школу московского "Динамо", воспитанником которой он является. Еще одним россиянином, ставшим обладателем Кубка Стэнли, является защитник, уроженец Новокузнецка Дмитрий Орлов.

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