"Сергей Макаров — выдающийся мастер, спортсмен и игрок, он был всегда впереди"

Макаров был одним из лидеров сильнейшего клуба СССР ЦСКА и сборной страны. ТАСС вместе с его многолетними партнерами и друзьями по жизни — Алексеем Касатоновым и Вячеславом Быковом вспоминают самые главные моменты в жизни хоккеиста.

Макаров родился 19 июня 1958 года в Челябинске. В семье было два старших брата, которые увлекались хоккеем. Макаров встал на коньки в пять лет. Он является воспитанником известной талантами челябинской школы хоккея. Первым тренером был Виктор Стариков. Макаров дебютировал за местный "Трактор" в возрасте 18 лет и провел в команде два сезона.

В 1978 году, после призыва в армию, Макаров получил приглашение в самый титулованный клуб страны — ЦСКА. Хоккеист тяжело адаптировался к новой команде и к тренировкам Виктора Тихонова. В "Тракторе" он являлся главной звездой, а в армейском клубе сильных игроков было очень много.

Создание великой тройки

В том же сезоне Макаров провел первый матч за сборную СССР. После того как Тихонов включил его в состав национальной команды на товарищеские встречи в Швеции и Финляндии, многие специалисты и болельщики были в недоумении. Однако Макаров забросил шайбу уже в первом матче с финнами, а советская сборная победила со счетом 9:0. В повторной игре советские хоккеисты одержали победу со счетом 4:2, а Макаров снова отметился голом. Таким образом, 19-летний на тот момент хоккеист завоевал место в составе на чемпионат мира в Праге, которое уже вопросов не вызывало.

На мировом первенстве Макаров забросил три шайбы — в ворота сборных ФРГ, ГДР и Финляндии. Сборная СССР стала чемпионом мира, по разнице шайб опередив чехословаков. Макаров отыграл в сборной полный сезон, выступив в товарищеских матчах, а также чешском турнире на приз газеты "Руде право" и приз "Известий". В феврале 1979 года был включен в состав сборной СССР на Кубок вызова в США.

"Одна из самых ярких историй, связанных с Макаровым, это когда мы с ним начинали играть в сборной и выступали на турнире "Руде Право". И в игре с чехословаками Сергей получил травму — ему выбили плечо, и прямо на моих глазах доктора в перерыве вправляли плечо ему обратно. Человек продолжил играть, проявив спортивное и человеческое мужество и характер. Его пример был стимулом для нас, чтобы мы тоже прибавили", — рассказал ТАСС партнер Макарова по сборной СССР и ЦСКА защитник Алексей Касатонов.

В 1981 году Макаров в составе сборной СССР отправился на Кубок Канады. В турнире принимали участие шесть ведущих сборных мира — СССР, Чехословакии, Канады, США, Финляндии и Швеции. Советская команда на предварительном этапе уступила канадцам со счетом 3:7 и сыграла вничью с чехословаками (1:1), заняв второе место. В полуфинале советские хоккеисты переиграли команду Чехословакии со счетом 4:1, а в финале были разгромлены канадцы (8:1).

Именно на этом турнире была создана одна из сильнейших троек в истории мирового хоккея: Владимир Крутов — Игорь Ларионов — Макаров. В обороне с ними действовали Касатонов и Вячеслав Фетисов. Уже после финала многим советским хоккеистам предлагали контракты в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Олимпийские победы "Красной машины"

Во многом благодаря этой знаменитой тройке сборная СССР с 1978 по 1983 год выиграла пять чемпионатов мира подряд (в 1980 году чемпионат мира не проводился). На чемпионате мира 1979 года Макаров стал лучшим снайпером турнира, в 1983-м был лучшим бомбардиром мирового первенства, которым позже становился в 1985 и 1986 годах.

На Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде сборная СССР заняла второе место, уступив золотые медали команде США. Американцы назвали тот турнир "Чудо на льду". Сборная США заняла на предварительном этапе второе место, и уже в первой игре финального этапа советская и американская команды сошлись между собой. Американские студенты одержали победу со счетом 4:3, а в заключительном матче переиграли команду Финляндии (4:2), уступая после двух периодов 1:2. Американцы выиграли второе в истории и последнее на данный момент золото Олимпиад, а сборная СССР завоевала серебряные медали.

На Олимпиаде в Сараево в 1984 году советская сборная одержала победы во всех семи матчах турнира. На финальном этапе были обыграны канадцы (4:0) и чехословаки (2:0). В 1988 году в Калгари сборная СССР повторила свой успех и снова выиграла золото. Советская команда еще до последней игры обеспечила себе звание олимпийских чемпионов, одержав семь побед в семи матчах. В заключительной встрече советские хоккеисты уступили финнам, которые заняли второе место, со счетом 1:2.

Развернуть Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Владимир Крутов (слева-направо), 1985 год © Александр Яковлев/ТАСС Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Владимир Крутов (слева-направо), 1985 год © Александр Яковлев/ТАСС

Рекорды и достижения в ЦСКА

В том же 1981 году Макаров закончил обучение в Институте физической культуры в Челябинске, куда он поступил по окончании школы. "Он многого добился благодаря тому, что учился, окончил институт и получил образование, — считает многолетний партнер Макарова по ЦСКА и сборной СССР Вячеслав Быков. — Работал на разных должностях. Это качество — пример для нынешнего поколения. Обучение имеет очень важное значение, чтобы в перспективе помимо хоккея ты смог стать человеком, не потерянным для общества".

За ЦСКА Макаров забросил 303 шайбы в 472 матчах, а в чемпионатах СССР набрал 710 очков в 519 играх — 322 заброшенные шайбы и 388 результативных передач. По обоим показателям Макаров был рекордсменом на тот момент. В составе армейского клуба Макаров стал 13-кратным победителем первенств СССР и 12-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Трижды он признавался лучшим хоккеистом страны по итогам года (1980,1985, 1989).

"Это выдающийся мастер, спортсмен и игрок — он был всегда впереди, в том числе и когда мы тренировались "на земле" во время интервальных тренировок, ну и естественно, на льду он был всегда лидером в нашей пятерке. Главное — мог обыграть соперника и создать благодаря этому преимущество для остальных партнеров", — сказал Касатонов.

В 2001 году Макаров был введен в Зал славы Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Он также является одним из шести членов символической сборной столетия IIHF. Туда входят еще три советских хоккеиста — Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Валерий Харламов, а также Уэйн Гретцки и шведский защитник Барьё Сальминг. В октябре 2008 года в ЦСКА был выведен из обращения 24-й номер, под которым играл Макаров.

Карьера в НХЛ

В конце 80-х, когда "железный занавес" приоткрылся, многие хоккеисты из Советского Союза, в том числе и Макаров, решили попробовать свои силы в НХЛ. В 1989 году Макаров дебютировал в составе действующего на тот момент обладателя Кубка Стэнли "Калгари". По итогам сезона он получил "Колдер Трофи" — приз, вручаемый лучшему новичку сезона в лиге. Макаров забросил в дебютном сезоне 24 шайбы и сделал 62 результативные передачи. В составе канадской команды российский хоккеист провел четыре сезона.

"Что касается игры в НХЛ, то там меньше пространства для обводки, и Сергей как мастер понял, что нужно быстрее принимать с шайбой решение, — отмечает Касатонов. — Многие хоккеисты "Калгари" там хорошо играли с шайбой в пас, поэтому он без проблем сумел влиться в команду. Кажется, он играл в первом звене и в большинстве. В его успехе в НХЛ стоит отметить ту базу, которая была заложена еще в ЦСКА и сборной СССР. Примером тому и Фетисов с Ларионовым. Плюс мастерство и понимание игры".

В 1993 году Макаров стал игроком "Сан-Хосе", где провел два сезона. В первом из них он был первым игроком в истории клуба, забросившим 30 и более шайб за один сезон. На счету Макарова по итогам регулярного чемпионата было 30 шайб и 38 передач.

"Помню, Сергей провел отличный сезон с Ларионовым в "Сан-Хосе", где у них со шведом Юханом Гарпенлёвом и Сандисом Озолиньшем сложилась игра по тому принципу, по которому потом строился хоккей "русской пятерки" в "Детройте", — отметил Касатонов.

В 1996 году Макаров сыграл четыре матча за "Даллас". Быков уверен, что Макаров добился успеха в НХЛ благодаря своему таланту, характеру и огромной работе. 27 июня 2016 года было объявлено о включении Сергея Макарова в Зал хоккейной славы в Торонто. Сама церемония прошла 14 ноября 2016 года.

"На сборах всегда был с книгой"

В последние годы Сергей Макаров не любит общаться со СМИ и редко появляется на каких-либо мероприятиях. Однако в молодости Макарова знали как открытого человека, отличавшегося чрезвычайной эрудицией.

"Помимо того что Макаров был превосходным хоккеистом, он был и остается очень приятным, общительным и культурным человеком, — подчеркнул Быков. — Когда мы играли в ЦСКА, жили вместе на сборах, у нас было очень интересно каждый день — без шуток, без веселых ситуаций не обходилось. Тогда Сергей очень увлекался чтением. Он очень эрудированный и интеллигентный человек. Он не только в хоккей прекрасно играл, но всегда был очень успешным и в жизни".

"Макаров — один из самых ярких воспитанников той сильной челябинской хоккейной школы, воспитавшей многих великих мастеров. Я знаю, что он много читал, все время был на сборах с книжкой, эрудированный", — считает Касатонов.

У Макарова четверо детей — три сына и дочь. "Большой привет Сергею от всей нашей семьи. Здоровья всей его семье, детям. И дай бог юбилеи Сергея праздновать еще много раз", — поздравляет своего многолетнего товарища и партнера Быков.

Артем Крук