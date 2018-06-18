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FT: Дворкович является основным кандидатом на пост президента FIDE

Спорт
18 июня, 17:26 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, июня. /ТАСС

Financial Times не исключает, что нынешний президент FIDE Кирсан Илюмжинов, занимающий данный пост с 1995 года, может отказаться от участия в кампании по переизбранию на должность

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Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович

Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович является наиболее вероятным кандидатом на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). С таким прогнозом выступила в понедельник лондонская газета Financial Times.

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По сведениям шахматных источников, на которые ссылается газета, вице-президент FIDE Георгиос Макропулос, который, как отмечается в статье, ранее считался фаворитом новой президентской гонки, теперь может приступить к обсуждению "пакта о разделении властных полномочий с Дворковичем".

Издание называет Дворковича "вероятным претендентом- победителем" намеченных на 3 октября в Батуми выборов главы этой федерации, которая отвечает за организацию проведение циклов розыгрыша первенства мира по шахматам в виде претендентского отбора и собственно матчей за звание чемпиона мира.

"Россия поддерживает 46-летнего Дворковича, имеющего впечатляющую биографию как в шахматах, так и в политике", - отмечается в материале. В подтверждение этих слов газета напоминает не только о его шестилетнем вице-премьерстве и нынешнем пребывании во главе оргкомитета ЧМ-2018, но и об организации Дворковичем в 2014 году в Сочи матча за звание чемпиона мира по шахматам между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и тогдашним претендентом на это звание, экс-чемпионом мира индийцем Вишванатаном Анандом.

Газета не исключает, что нынешний президент FIDE Кирсан Илюмжинов, занимающий данный пост с 1995 года, может отказаться от участия в кампании по переизбранию на должность.

В пятницу Аркадий Дворкович сообщил ТАСС, что до 3 июля подаст заявку на участие в выборах президента FIDE.

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