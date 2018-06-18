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Дворкович планирует официально объявить о выдвижении на пост главы FIDE до 1 июля

Спорт
18 июня, 18:10 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Председатель оргкомитета "Россия-2018" отметил, что на данный момент идет полное формирование команды

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Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович

© Владимир Гердо/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович планирует до 1 июля официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом бывший вице-премьер сообщил ТАСС.

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Ранее Дворкович заявлял о намерении до 3 июля подать заявку на участие в выборах президента организации.

"У меня сейчас напряженные дни, потому что я еще занимаюсь выдвижением в президенты FIDE, - сказал Дворкович. - Я уже объявил о намерении, об официальном выдвижении, думаю, объявлю до 1 июля. Сейчас идет полное формирование моей команды, если бы я не оценивал свои шансы как хорошие, то не шел бы на эти выборы, сейчас важно сформировать команду".

Еще одним кандидатом в президенты FIDE является действующий руководитель организации Кирсан Илюмжинов. Также о решении участвовать в выборах ранее объявлял вице-президент FIDE Георгиос Макропулос. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми (Грузия).

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