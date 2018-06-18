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ФК "Енисей" подписал контракт с вратарем Давидом Юрченко

Спорт
18 июня, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Срок контракта и условия соглашения с 32-летним вратарем не сообщаются

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ТАСС, 18 июня. Вратарь Давид Юрченко подписал контракт с красноярским футбольным клубом "Енисей". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Срок контракта и условия соглашения с 32-летним вратарем не сообщаются.

"Енисей" в прошедшем сезоне занял третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Красноярский клуб получил право сыграть в следующем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по сумме двух переходных игр с махачкалинским "Анжи" (3:0 дома, 3:4 в гостях). "Енисей" впервые выступит в РФПЛ.

"Енисей" станет 10-м клубом в карьере Юрченко. Ранее он играл за московский "Титан", латвийский "Металлург", минское "Динамо", самарские "Крылья Советов", астраханский "Волгарь", саранскую "Мордовию", "Уфу", махачкалинский "Анжи". Прошлый сезон он провел в "Тосно", за который сыграл 31 матч. В составе "Тосно" он стал обладателем Кубка России, в июне клуб из Ленинградской области прекратил существование из-за финансовых проблем.

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