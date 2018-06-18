Клуб ПФЛ "Энергомаш" прекратил свое существование

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Белгородский "Энергомаш" не будет выступать в чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), клуб прекратил свое существование. Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе клуба Григорий Куликов.

"Энергомаш" в чемпионате второго дивизиона в группе "Центр" в сезоне-2017/18 занял второе место. В 26 играх белгородский клуб набрал 55 очков, выиграв 16 встреч и уступив всего лишь в трех играх.

"Наш клуб прекращает свое существование. Была идея привлечь нового владельца, что позволяло нам сохранить костяк из пяти-шести игроков, но этого сделать не удалось, - сказал Куликов. - Футболисты уже разошлись по другим клубам".

"Энергомаш" был основан в 2014 году после расформирования белгородского "Салюта". Финансовую поддержку клуба осуществлял завод "Белэнергомаш-БЗЭМ". Команда два последних года занимала второе место в своей группе, а два года назад дошла до 1/16 финала Кубка России.