Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб ПФЛ "Энергомаш" прекратил свое существование

Спорт
18 июня, 19:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Финансовую поддержку клуба осуществлял завод "Белэнергомаш-БЗЭМ"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Белгородский "Энергомаш" не будет выступать в чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), клуб прекратил свое существование. Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе клуба Григорий Куликов.

"Энергомаш" в чемпионате второго дивизиона в группе "Центр" в сезоне-2017/18 занял второе место. В 26 играх белгородский клуб набрал 55 очков, выиграв 16 встреч и уступив всего лишь в трех играх.

"Наш клуб прекращает свое существование. Была идея привлечь нового владельца, что позволяло нам сохранить костяк из пяти-шести игроков, но этого сделать не удалось, - сказал Куликов. - Футболисты уже разошлись по другим клубам".

"Энергомаш" был основан в 2014 году после расформирования белгородского "Салюта". Финансовую поддержку клуба осуществлял завод "Белэнергомаш-БЗЭМ". Команда два последних года занимала второе место в своей группе, а два года назад дошла до 1/16 финала Кубка России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Трамп распорядился преобразовать космические силы в отдельный вид войск
3
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
4
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
7
"Нафтогаз" рассчитывает получить от "Газпрома" $3 млрд, если процесс затянется на два года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости