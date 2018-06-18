Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французский баскетболист Тони Паркер стал первым послом Олимпиады-2024 в Париже

Спорт
18 июня, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Паркер был одним из тех, кто поддерживал заявку Парижа на проведение Игр-2024

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тони Паркер

Тони Паркер

© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 18 июня. Игрок сборной Франции и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" Тони Паркер стал первым послом Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом сообщает агентство AFP.

Оргкомитет Олимпиады "Париж-2024" представил Паркера в качестве посла в понедельник во время визита членов Международного олимпийского комитета (МОК). Представление прошло в Париже у подножья Эйфелевой башни. Зона ответственности Паркера как посла - образование молодежи.

"Это честь для меня, - заявил 36-летний Паркер. - Когда глава оргкомитета "Париж-2024" Тони Эстанге обратился ко мне с предложением стать послом, да еще заниматься образованием, то мне показалось это логичным шагом. Он знает, что я делаю в Лионе в баскетбольных клубах (Паркер является президентом мужского и женского баскетбольных клубов АСВЕЛ). Мы все еще находимся в процессе обсуждения с Эстанге, например, что мы будем делать во время моего пребывания в США, я хочу играть еще два года".

Паркер был одним из тех, кто поддерживал заявку Парижа на проведение Игр-2024. "Он знает, как общаться с молодежью, - прокомментировал Эстанге решение сделать Паркера послом. - Он обладает особенной харизмой. Он умеет очаровать молодежь, что очень хорошо для нас".

Паркер является четырехкратным чемпионом НБА (2003, 2005, 2007, 2014). Он был признан самым ценным игроком финала НБА в 2007 году и шесть раз выбирался на Матч всех звезд (2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014). Четыре раза он выбирался в символические пятерки по итогам сезона в НБА (три раза - во вторую, один - в третью). Он провел 17 сезонов в "Сан-Антонио", набирая в среднем 15,8 очка, 5,7 передачи.

В составе сборной Франции он выиграл чемпионат Европы 2013 года. Также он выиграл серебро (2011) и две бронзы европейских первенств (2005, 2015). Дважды он становился лучшим баскетболистом Европы (2013, 2014).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Трамп распорядился преобразовать космические силы в отдельный вид войск
3
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
4
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
7
"Нафтогаз" рассчитывает получить от "Газпрома" $3 млрд, если процесс затянется на два года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости