Французский баскетболист Тони Паркер стал первым послом Олимпиады-2024 в Париже

ТАСС, 18 июня. Игрок сборной Франции и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" Тони Паркер стал первым послом Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом сообщает агентство AFP.

Оргкомитет Олимпиады "Париж-2024" представил Паркера в качестве посла в понедельник во время визита членов Международного олимпийского комитета (МОК). Представление прошло в Париже у подножья Эйфелевой башни. Зона ответственности Паркера как посла - образование молодежи.

"Это честь для меня, - заявил 36-летний Паркер. - Когда глава оргкомитета "Париж-2024" Тони Эстанге обратился ко мне с предложением стать послом, да еще заниматься образованием, то мне показалось это логичным шагом. Он знает, что я делаю в Лионе в баскетбольных клубах (Паркер является президентом мужского и женского баскетбольных клубов АСВЕЛ). Мы все еще находимся в процессе обсуждения с Эстанге, например, что мы будем делать во время моего пребывания в США, я хочу играть еще два года".

Паркер был одним из тех, кто поддерживал заявку Парижа на проведение Игр-2024. "Он знает, как общаться с молодежью, - прокомментировал Эстанге решение сделать Паркера послом. - Он обладает особенной харизмой. Он умеет очаровать молодежь, что очень хорошо для нас".

Паркер является четырехкратным чемпионом НБА (2003, 2005, 2007, 2014). Он был признан самым ценным игроком финала НБА в 2007 году и шесть раз выбирался на Матч всех звезд (2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014). Четыре раза он выбирался в символические пятерки по итогам сезона в НБА (три раза - во вторую, один - в третью). Он провел 17 сезонов в "Сан-Антонио", набирая в среднем 15,8 очка, 5,7 передачи.

В составе сборной Франции он выиграл чемпионат Европы 2013 года. Также он выиграл серебро (2011) и две бронзы европейских первенств (2005, 2015). Дважды он становился лучшим баскетболистом Европы (2013, 2014).