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Колобова, Даниленко и Ибрагимов выиграли медали на чемпионате Европы по фехтованию

Спорт
18 июня, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня

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Виолетта Колобова

Виолетта Колобова

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 июня. Россиянка Виолетта Колобова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях шпажисток на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.

В полуфинале Колобова проиграла эстонке Катрине Лехис со счетом 13:14. Также бронзу выиграла Юлия Беляева из Эстонии. Чемпионкой стала Лехис, в финале она победила свою соотечественницу Кристину Кууск (15:14).

В соревнованиях саблистов Камиль Ибрагимов выиграла серебро. В финале он проиграл немцу Максимилиану Хартунгу (12:15). Бронзовые медали завоевали другой российский фехтовальщик Дмитрий Даниленко, который в полуфинале уступил Ибрагимову, а также грузин Сандро Базадзе.

Сборная России по фехтованию выиграла семь медалей на чемпионате Европы. Рапирист Алексей Черемисинов, саблистка Софья Великая и рапиристка Инна Дериглазова завоевали золотые медали. Саблистка Светлана Шевелева стала бронзовым призером.

Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня.

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