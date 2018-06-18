Колобова, Даниленко и Ибрагимов выиграли медали на чемпионате Европы по фехтованию

ТАСС, 18 июня. Россиянка Виолетта Колобова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях шпажисток на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.

В полуфинале Колобова проиграла эстонке Катрине Лехис со счетом 13:14. Также бронзу выиграла Юлия Беляева из Эстонии. Чемпионкой стала Лехис, в финале она победила свою соотечественницу Кристину Кууск (15:14).

В соревнованиях саблистов Камиль Ибрагимов выиграла серебро. В финале он проиграл немцу Максимилиану Хартунгу (12:15). Бронзовые медали завоевали другой российский фехтовальщик Дмитрий Даниленко, который в полуфинале уступил Ибрагимову, а также грузин Сандро Базадзе.

Сборная России по фехтованию выиграла семь медалей на чемпионате Европы. Рапирист Алексей Черемисинов, саблистка Софья Великая и рапиристка Инна Дериглазова завоевали золотые медали. Саблистка Светлана Шевелева стала бронзовым призером.

Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня.