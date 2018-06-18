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Тротц покинул пост главного тренера клуба НХЛ "Вашингтон" после завоевания Кубка Стэнли

Спорт
18 июня, 22:12 дата обновления: 18 июня, 22:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В минувшем сезоне "Вашингтон" под руководством Тротца впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц

© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 18 июня. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Барри Тротц принял решение не продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

"Барри Тротц проинформировал "Вашингтон" о своем решении покинуть пост главного тренера команды. Мы разочарованы таким решением Троцта, но хотим поблагодарить его за то, что он сделал для клуба за последние четыре года, и за то, что помог привезти Кубок Стэнли в Вашингтон. Барри - честный человек с твердым характером, благодарим его за лидерские качества и за все, что он сделал для нашего клуба", - сказано в сообщении клуба.

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В прошлом сезоне "Вашингтон" под руководством Тротца впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Тротц также впервые в карьере выиграл главный трофей НХЛ. В составе "Вашингтона" выступают трое россиян - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Тротц возглавил "Вашингтон" в сезоне-2014/15. Во всех четырех сезонах он выводил команду в плей-офф, дважды столичный клуб становился победителем регулярного чемпионата.

С 1998 по 2014 год Тротц возглавлял "Нэшвилл". Семь раз он выводил клуб в плей-офф, но ни разу команда не проходила дальше второго раунда. На чемпионатах мира 2002, 2003 и 2009 годов Тротц работал помощником главного тренера сборной Канады, с которой завоевал золото и серебро. 

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