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Парламент Квебека принял законопроект, защищающий WADA от гражданских исков

Спорт
19 июня, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Данный законопроект поможет защитить WADA от третьих лиц, которые хотят запугиванием помешать организации выполнять свою миссию

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Президент WADA Крейг Риди

Президент WADA Крейг Риди

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 19 июня. Национальное собрание Квебека единогласно одобрило законопроект, который предоставляет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) иммунитет от гражданской юрисдикции в отношении решений, принятых организацией. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Данный законопроект поможет защитить WADA от третьих лиц, которые хотят запугиванием помешать организации выполнять свою миссию. В последние годы WADA проводит ряд сложных и громких расследований. При этом организация была вынуждена решать дорогостоящие и трудоемкие юридические вопросы. Согласно законопроекту, WADA и все ее сотрудники имеют иммунитет от гражданской юрисдикции в отношении любых решений, принятых для борьбы с допингом на международном уровне.

"Принятие данного законопроекта - хорошая новость для всего чистого спорта. Мы являемся мировым регулирующим органом и не можем подружиться с теми, кто намеренно нарушает антидопинговые правила. WADA все чаще сталкивается с дорогостоящими гражданскими исками от конкретных лиц и организаций, чью деятельность мы расследуем. Законопроект дает дополнительную защиту от дорогостоящих и опасных отвлекающих факторов для нашей основной деятельности", - заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

"Следует отметить, что целью законопроекта не является освобождение WADA или ее сотрудников от расследований или уголовного преследования. Этот законопроект не отменяет право обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде", - добавил Ниггли.

Национальное собрание Квебека вместе с лейтенант- губернатором образуют парламент Квебека. В провинции Квебек (город Монреаль) находится штаб-квартира WADA.

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