Антуан Гризманн продлил контракт с мадридским "Атлетико" в Истре

ИСТРА /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн продлил контракт с испанской командой до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник исполнительный директор и основной акционер "Атлетико" Мигель Анхель Хиль прилетел в Россию. На базе сборной Франции во время чемпионата мира в России в подмосковной Истре он встретился с игроками национальной команды Гризманном, Лукасом Эрнандесом и Тома Лемаром.

В Истре прошла церемония подписания контракта с Гризманном. Также клуб продлил соглашение с защитником Эрнандесом до 2024 года. Было подписано и соглашение с полузащитником Лемаром, который перешел в мадридский клуб из "Монако". Теперь Лемару осталось пройти медосмотр в клубе для окончательного завершения трансфера.

В четверг Гризманн объявил, что продолжит карьеру в "Атлетико". Ранее он вел переговоры с испанской "Барселоной". По сообщениям СМИ, сумма отступных в предыдущем контракте французского форварда составляла €100 млн.

Гризманн выступает за "Атлетико" с лета 2014 года, с тех пор он выиграл с командой Суперкубок Испании - 2014 и Лигу Европы в прошедшем клубном сезоне, а также дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. На его счету 79 мячей в 142 матчах за команду.

В составе сборной Франции Гризманн дебютировал в феврале 2014 года, принял участие в чемпионате мира в Бразилии, где команда дошла до четвертьфинала. Он был признан лучшим игроком домашнего чемпионата Европы 2016 года, на котором французы проиграли в решающем матче португальцам (0:1). На его счету 20 мячей в 54 встречах за сборную.