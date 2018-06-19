Тренер Барри Тротц ушел из "Вашингтона" победителем

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротц в понедельник неожиданно для всех объявил об уходе со своего поста. В завершившемся сезоне команда под его руководством впервые в истории завоевала Кубок Стэнли. В составе "Вашингтона" выступают трое россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. ТАСС рассказывает историю триумфа Тротца и вспоминает, как наставник помог российским игрокам добиться успеха.

Тротц возглавил "Вашингтон" в 2014 году и подписал контракт сроком на четыре года. До этого специалист на протяжении 15 сезонов работал с "Нэшвиллом", который ни разу не проходил дальше второго раунда Кубка Стэнли. Этот рубеж до прошедшего сезона не мог преодолеть и "Вашингтон". Неизменно Тротц выводил столичный клуб в плей-офф и дважды с ним выигрывал регулярный чемпионат. В сезоне-2015/16 Тротц получил приз лучшему тренеру лиги, а в сезоне-2017/18 "Вашингтон" наконец смог завоевать главный хоккейный трофей. После победы в Кубке Стэнли Тротц говорил, что безусловно связывает свое будущее с "Вашингтоном". "Сейчас мы все наслаждаемся. Мне нравится наша команда, я люблю этот город, моей семье здесь комфортно. Мы что-нибудь придумаем", — говорил Тротц.

Но прошло несколько дней, и клуб опубликовал заявление об уходе наставника. "Когда я приходил в "Вашингтон" четыре года назад, у всех была одна цель — привезти Кубок Стэнли в столицу США. Мы вместе с игроками и всем персоналом провели фантастический сезон и достигли своей цели, доставив много радости болельщикам. Я хочу поблагодарить (владельца клуба) Теда Леонсиса, (хозяина и вице-президента) Дика Патрика и (генерального менеджера) Брайана Маклеллана за то, что предоставили мне возможность работать в таком замечательном клубе. Также хочу поблагодарить каждого игрока и работника клуба, которые трудились не покладая рук целыми днями для достижения нашей цели", — заявил Тротц после объявления.

Причины ухода

В контракте Тротца было прописано, что при условии завоевания Кубка Стэнли договор будет автоматически продлен на два года с увеличением зарплаты на $300 тыс. Гонорар тренера составлял $1,5 млн, что является наименьшим показателем среди тренеров — обладателей Кубка Стэнли. Самую большую зарплату ($6,25 млн) имеет Майк Бэбкок, возглавляющий "Торонто". А тренер "Филадельфии" Дэйв Хэкстол, работающий в НХЛ третий сезон и дважды выводивший команду в плей-офф, получает $2 млн.

По словам многих североамериканских специалистов именно финансовая часть стала причиной ухода Тротца из "Вашингтона". Тренер после победы в Кубке Стэнли хотел существенного увеличения заработной платы, но клуб и специалист не смогли договориться. "Очевидно, что $1,8 млн — зарплата, которую получал бы Тротц в случае продления контракта, — очень маленькая сумма в современных реалиях. Она не устроила Тротца, и он принял решение покинуть "Вашингтон", — написал на своей страничке в Twitter известный журналист TSN, хоккейный инсайдер Пьер Лебрюн.

Другой возможной причиной расставания Тротца и "Вашингтона" называется конфликт с руководством клуба. Спустя несколько дней после завоевания Кубка Стэнли Тротц признался, что ему было известно о возможном увольнении по ходу сезона. По словам источника, близкого к команде, если бы "Вашингтон" снова не сумел преодолеть барьер второго раунда, Тротц немедленно был бы отправлен в отставку. "Тогда я не думал, что сезон закончится таким хорошим образом. Но я сумел справиться с этим давлением", — признался тренер.

Таким образом, Тротц стал свободным агентом и может вести переговоры с любым клубом. Тротц ушел из "Вашингтона" в ранге тренера-победителя, и после такого сезона он, очевидно, не останется безработным на долгое время. На данный момент вакантной является только должность главного тренера "Нью-Йорк Айлендерс". "Островитяне" не попали в плей-офф и по окончании сезона расстались со своим наставником Дугом Уэйтом, а также с генеральным менеджером Гартом Сноу.

Прогресс российских хоккеистов при Тротце

В сезоне-2013/14 "Вашингтон" под руководством Адама Оутса, которого сменил Тротц, не сумел выйти в плей-офф. Овечкин по итогам регулярного чемпионата забросил 51 шайбу, но завершил сезон с показателем полезности "-35". По приходе в столичную команду Тротц сказал Овечкину: "Либо ты забросишь 90 шайб за сезон, либо исправляй показатель полезности".

Овечкин и Тротц на тренировке перед шестым матчем финала Кубка Стэнли © AP Photo/Ross D. Franklin

После этого Овечкин под руководством Тротца ни разу не заканчивал сезон с отрицательным показателем полезности. А в сезоне-2014/15 он забросил на две шайбы больше, чем в предыдущем, при "+10". Многие эксперты отмечали, что именно при Тротце Овечкин стал более разносторонним и универсальным игроком. Советы главного тренера помогли капитану команды. Он говорил Овечкину: "Когда ты с шайбой, делай что хочешь. Ты сам лучше меня знаешь, как действовать в такой ситуации. А когда ты без шайбы, то играй так, как говорю я, и тогда будешь чаще получать шайбу".

В первом же сезоне под руководством Тротца свой дебютный полный чемпионат провел Евгений Кузнецов. А еще через год прочно закрепился в основном составе "Вашингтона" и провел все 82 игры регулярного чемпионата защитник Дмитрий Орлов.

В чемпионском сезоне Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата и плей-офф, а Кузнецов — лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. Именно по ходу завершившегося сезона Тротц разбил связку Овечкина с Никласом Бэкстрёмом, которые играли вместе более десяти лет, и перевел в партнеры к капитану другого российского форварда.

"Кузнецов — герой нового времени. Он важнейшая часть нашей команды. Кузнецов приехал в первом сезоне, когда я появился в "Вашингтоне", учился североамериканскому хоккею, осознавал, как важно дорожить шайбой. Он вырос как хоккеист в Северной Америке, стал лучше. Его значимость для "Вашингтона" росла с каждым годом. И вот теперь я думаю, что Евгений — один из лучших центрфорвардов лиги", — сказал Тротц.

Оборонительную линию столичного клуба уже невозможно представить без Дмитрия Орлова. Российский защитник стабильно проводит на льду в среднем около 20 минут за матч, играя как в меньшинстве, так и в большинстве и в равных составах. "Когда я пришел сюда в 2014 году, у Орлова была сломана кисть, и он пропустил почти целый год. В его игре было много ошибок. Он переигрывал смены, не мог точно отдать передачу. Однако с тех пор ему удалось избавиться от всего ненужного и сохранить все самое лучшее. При этом он продолжает постоянно прибавлять", — отметил Тротц.

Кто возглавит "Вашингтон"

Менеджмент "Вашингтона" принял необычное решение. Контракт с Тротцем истекал по окончании завершившегося сезона, в то время как соглашение его помощников Тодда Райрдена и Блэйна Форсайта по ходу чемпионата было продлено до окончания сезона-2018/19. Именно Райрден называется главным кандидатом в преемники Тротца.

"Я думаю, что мы подготовили его (Райрдена) к самостоятельной тренерской работе у нас или в каком-либо другом клубе. Посмотрим, как пройдет разговор с ним, и на основе этого примем решение. Если все будет хорошо, то мы поддержим Тодда. Если же нет, то мы продолжим поиск", — приводит слова генерального менеджера "Вашингтона" Маклеллана газета Washington Post.

46-летний Райрден все четыре сезона был помощником Тротца в "Вашингтоне". Ранее, с 2010 по 2014 год, он работал ассистентом Дэна Байлсмы в тренерском штабе "Питтсбурга".

Артем Крук