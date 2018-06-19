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Выступающий в смешанных единоборствах пожарный из Новосибирска проведет бой с бразильцем

Спорт
19 июня, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Поединок состоится 21 июля на Кипре

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожарный из Новосибирска Александр Педусон, выступающий в смешанных единоборствах, проведет 21 июля бой с бразильцем Тьяго Луисом Бонифацио Силвой на Кипре. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"21 июля на Кипре 25-летнему Александру Педусону предстоит встреча с бразильцем Тьяго Луисом Бонифацио Силвой. Победа позволит пожарному МЧС в дальнейшем побороться за право участвовать в боях за чемпионский пояс в своей весовой категории", - сказали в ведомстве.

Педусон работает в системе МЧС с 2014 года. В свободное от дежурств время готовится к боям ММА (смешанные боевые искусства, ММА - от английского Mixed Martial Arts). "Тяжело, но после работы я всегда еду на тренировку. Ребята из пожарной части меня очень поддерживают, дают возможность подменяться в день очередного турнира", - цитируют в пресс-службе пожарного.

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