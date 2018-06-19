Сумма долгов "Кубани", связанных с футболом, превышает 700 млн рублей

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Общая сумма задолженности футбольного клуба "Кубань", о которой известно на данный момент, составляет около 3,2 млрд рублей, в том числе 710 млн рублей "спортивных" долгов, не позволивших клубу получить лицензию на новый сезон. Об этом во вторник ТАСС сообщил временный управляющий, назначенный судом в рамках дела о банкротстве клуба, Иван Конев.

"710 млн рублей именно "спортивных" долгов. По балансу, общая сумма долгов около 3,2 млрд", - сказал Конев.

Он добавил, что как и прежде, клуб не имеет возможности погасить долги в короткий срок. При этом, если говорить о задолженности в целом, их предъявляют как кредиторы, так и те, кому "Кубань" не заплатила по контрактам, например, за те или иные услуги. "Сейчас на почту получено огромное количество требований [по задолженности] - Крайинвестбанк предъявляет требования на 569 млн, причем 450 млн из них обеспечены залогом. Требования [у разных кредиторов] есть разные: от совсем небольших до десятков и сотен миллионов", - уточнил собеседник.

Ранее стало известно, что "Кубань" не смогла пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги, в котором должен был принять участие в следующем сезоне. Позднее было предложено переименовать клуб и под новым названием заявить для участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Прошедший сезон ФНЛ "Кубань" завершила на девятом месте.

Также сообщалось, что долги "Кубани" составляют около 3 млрд рублей, а задолженности перед игроками - от трех до пяти месяцев. Несколько лет назад у "Кубани" начались финансовые проблемы, были значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба. В начале 2017 года инспекция УФНС по Краснодару обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из- за долгов на сумму 288,4 млн рублей, в настоящее время в рамках дела о банкротстве в клубе введена процедура наблюдения.