Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сумма долгов "Кубани", связанных с футболом, превышает 700 млн рублей

Спорт
19 июня, 12:39 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 19, июня. /ТАСС

Общая сумма задолженности составляет около 3,2 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Кубани"

Болельщики "Кубани"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Общая сумма задолженности футбольного клуба "Кубань", о которой известно на данный момент, составляет около 3,2 млрд рублей, в том числе 710 млн рублей "спортивных" долгов, не позволивших клубу получить лицензию на новый сезон. Об этом во вторник ТАСС сообщил временный управляющий, назначенный судом в рамках дела о банкротстве клуба, Иван Конев.

"710 млн рублей именно "спортивных" долгов. По балансу, общая сумма долгов около 3,2 млрд", - сказал Конев.

Смотрите также

Краевые власти подтвердили, что ФК "Кубань" будет переименован в "Екатеринодар"

Власти Краснодарского края планируют сохранить ФК "Кубань"

Выступление "Кубани" в соревнованиях под эгидой РФС находится под вопросом

Долг ФК "Кубань" перед бизнесменом Шишкаревым составляет порядка 250 млн рублей

Он добавил, что как и прежде, клуб не имеет возможности погасить долги в короткий срок. При этом, если говорить о задолженности в целом, их предъявляют как кредиторы, так и те, кому "Кубань" не заплатила по контрактам, например, за те или иные услуги. "Сейчас на почту получено огромное количество требований [по задолженности] - Крайинвестбанк предъявляет требования на 569 млн, причем 450 млн из них обеспечены залогом. Требования [у разных кредиторов] есть разные: от совсем небольших до десятков и сотен миллионов", - уточнил собеседник.

Ранее стало известно, что "Кубань" не смогла пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги, в котором должен был принять участие в следующем сезоне. Позднее было предложено переименовать клуб и под новым названием заявить для участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Прошедший сезон ФНЛ "Кубань" завершила на девятом месте.

Также сообщалось, что долги "Кубани" составляют около 3 млрд рублей, а задолженности перед игроками - от трех до пяти месяцев. Несколько лет назад у "Кубани" начались финансовые проблемы, были значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба. В начале 2017 года инспекция УФНС по Краснодару обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из- за долгов на сумму 288,4 млн рублей, в настоящее время в рамках дела о банкротстве в клубе введена процедура наблюдения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
2
Несколько полицейских пострадали в потасовках в ходе протестов около здания Рады
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
7
Жителей Москвы из-за непогоды призвали пересесть на общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости