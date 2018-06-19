Бой Гассиев - Усик смогут посетить 34 тыс. зрителей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Тридцать четыре тысячи человек смогут посетить финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Всего у нас будет тридцать четыре тысячи мест", - сказал Кремлев.

В понедельник было объявлено о проведении поединка в московском спорткомплексе "Олимпийский" 21 июля.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.