Состоялась жеребьевка первого отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов по футболу прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Группа 1: "Торпедо" (Грузия, Кутаиси) - "Шериф" (Молдавия), "Шкендия" (Македония) - ТНС (Уэльс), "Судува" (Литва) - АПОЕЛ (Кипр), "Олимпия" (Словения) - "Карабах" (Азербайджан), "Дюделанж" (Люксембург) - "Видеотон" (Венгрия).

Группа 2: Победитель предварительного раунда - "Мальмё" (Швеция), ХИК (Финляндия) - "Викингур" (Фарерские острова), "Лудогорец" (Болгария) - "Крузейдерс" (Северная Ирландия), "Корк Сити" (Ирландия) - "Легия" (Польша), "Валюр" (Исландия) - "Русенборг" (Норвегия).

Группа 3: "Кукес" (Албания) - "Валлетта" (Мальта), "Флора" (Эстония) - "Хапоэль" (Израиль, Беер-Шева), "Спартак" (Латвия, Юрмала) - "Црвена Звезда" (Сербия), "Алашкерт" (Армения) - "Селтик" (Шотландия), "Спартак" (Словакия, Трнава) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина), "Астана" (Казахстан) - "Сутьеска" (Черногория).

Матчи первого отборочного раунда пройдут 10-11 и 17-18 июля. 32-м участником станет победитель предварительного раунда, который определится 29 июня. Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат выступление во втором отборочном раунде, матчи которого пройдут 24-25 июля и 31 июля - 1 августа.

Московский "Спартак", занявший третье место в чемпионате России, начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда, жеребьевка которого пройдет 23 июля. Ставший вторым ЦСКА и чемпион России "Локомотив" начнут играть с группового этапа Лиги чемпионов.