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Представительства ОКР и антидопингового агентства откроют в Хабаровске

Спорт
19 июня, 14:05 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 19, июня. /ТАСС

Сейчас в Хабаровске строится Дальневосточный учебно-спортивный центр

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ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Представительства Олимпийского комитета России и антидопингового агентства планируется открыть в Хабаровске в преддверии Олимпийских игр 2020 и 2022 годов в Токио и в Сеуле. Об этом сообщает во вторник пресс-служба городской администрации.

"Есть идея провести в Хабаровске международный форум "Россия - спортивная держава", а также посодействовать в открытии дальневосточного отделения антидопингового центра и представительства Олимпийского комитета", - приводит пресс-служба слова председателя Общественного совета Хабаровска, ректора Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергея Голицына.

Сейчас в Хабаровске строится Дальневосточный учебно-спортивный центр. Проектом предусмотрены легкоатлетический стадион, хоккейный дворец, универсальные игровые залы, учебно-лабораторный комплекс, гостиницы, общежития. Отмечается, что строительство идет с опережением графика. Спортсмены-участники летних Олимпийских игр в Токио 2020 года, и зимних игр в Сеуле 2022 года, будут в этом центре проходить акклиматизацию и подготовку к соревнованиям.

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