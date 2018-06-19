Представительства ОКР и антидопингового агентства откроют в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Представительства Олимпийского комитета России и антидопингового агентства планируется открыть в Хабаровске в преддверии Олимпийских игр 2020 и 2022 годов в Токио и в Сеуле. Об этом сообщает во вторник пресс-служба городской администрации.

"Есть идея провести в Хабаровске международный форум "Россия - спортивная держава", а также посодействовать в открытии дальневосточного отделения антидопингового центра и представительства Олимпийского комитета", - приводит пресс-служба слова председателя Общественного совета Хабаровска, ректора Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергея Голицына.

Сейчас в Хабаровске строится Дальневосточный учебно-спортивный центр. Проектом предусмотрены легкоатлетический стадион, хоккейный дворец, универсальные игровые залы, учебно-лабораторный комплекс, гостиницы, общежития. Отмечается, что строительство идет с опережением графика. Спортсмены-участники летних Олимпийских игр в Токио 2020 года, и зимних игр в Сеуле 2022 года, будут в этом центре проходить акклиматизацию и подготовку к соревнованиям.