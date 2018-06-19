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Высший совет Федерации регби России обсудит стратегию развития московского "Спартака"

Спорт
19 июня, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Представителям клуба направлено приглашение на заседание высшего совета федерации регби

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Высший совет Федерации регби России (ФРР) обсудит развитие московского регбийного клуба "Спартак" 29 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФРР.

Представителям клуба направлено официальное письмо с предложением принять участие в заседании высшего совета ФРР, которое пройдет 29 июня в Москве. По предложению федерации, представители "Спартака" могут выступить с докладом-презентацией, представить стратегию, цели и задачи клуба на среднесрочную перспективу.

Ранее председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев заявлял ТАСС о желании восстановить "Спартак" как клуб высших достижений. В частности, он отмечал, что идут переговоры о передаче части запасных полей на стадионе "Открытие-Арена" в ведение Федерации регби России. Помимо этого, Артемьев отмечал, что мог бы обсудить данную тему с владельцем футбольного "Спартака" Леонидом Федуном.

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