Высший совет Федерации регби России обсудит стратегию развития московского "Спартака"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Высший совет Федерации регби России (ФРР) обсудит развитие московского регбийного клуба "Спартак" 29 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФРР.

Представителям клуба направлено официальное письмо с предложением принять участие в заседании высшего совета ФРР, которое пройдет 29 июня в Москве. По предложению федерации, представители "Спартака" могут выступить с докладом-презентацией, представить стратегию, цели и задачи клуба на среднесрочную перспективу.

Ранее председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев заявлял ТАСС о желании восстановить "Спартак" как клуб высших достижений. В частности, он отмечал, что идут переговоры о передаче части запасных полей на стадионе "Открытие-Арена" в ведение Федерации регби России. Помимо этого, Артемьев отмечал, что мог бы обсудить данную тему с владельцем футбольного "Спартака" Леонидом Федуном.