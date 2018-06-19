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Татарстан занимает лидирующие позиции по киберспорту в ПФО

Спорт
19 июня, 14:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, июня. /ТАСС

В Казани проходит киберспортивный фестиваль TNA1

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КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Татарстан занимает лидирующие позиции по киберспорту в Приволжском федеральном округе. Об этом ТАСС сообщил министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов в кулуарах I Киберспортивного фестиваля TNA.

"В республике не первый год уже проходят киберспортивные мероприятия. Предполагается, что за время этого фестиваля в нем приму участие около 6 тыс. человек. Очевидно, что среди столиц ПФО Казань лидер в этом вопросе (в киберспорте - прим. ТАСС) и количество офлайн-киберспортивных мероприятий, пожалуй, самое большое", - сказал он.

По данным министра, в мире постоянно растет количество киберигроков: если в 2015 году их было 115 млн человек, то в этом году насчитывается уже 250 млн человек.

Киберспортивный фестиваль TNA1 проходит 18 -19 июня в Ледовом дворце спорта "Татнефть Арена" в Казани, его призовой фонд - 200 тыс. рублей. За два дня пройдут турниры по дисциплинам CS:GO 1x1 и Dota2 1x1. На турнирах приглашены профессиональные судьи, аналитики и комментаторы.

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