Татарстан занимает лидирующие позиции по киберспорту в ПФО

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Татарстан занимает лидирующие позиции по киберспорту в Приволжском федеральном округе. Об этом ТАСС сообщил министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов в кулуарах I Киберспортивного фестиваля TNA.

"В республике не первый год уже проходят киберспортивные мероприятия. Предполагается, что за время этого фестиваля в нем приму участие около 6 тыс. человек. Очевидно, что среди столиц ПФО Казань лидер в этом вопросе (в киберспорте - прим. ТАСС) и количество офлайн-киберспортивных мероприятий, пожалуй, самое большое", - сказал он.

По данным министра, в мире постоянно растет количество киберигроков: если в 2015 году их было 115 млн человек, то в этом году насчитывается уже 250 млн человек.

Киберспортивный фестиваль TNA1 проходит 18 -19 июня в Ледовом дворце спорта "Татнефть Арена" в Казани, его призовой фонд - 200 тыс. рублей. За два дня пройдут турниры по дисциплинам CS:GO 1x1 и Dota2 1x1. На турнирах приглашены профессиональные судьи, аналитики и комментаторы.