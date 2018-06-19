Федерация бокса РФ пообещала обеспечить безопасность украинца Усика на бое в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федерация бокса России считает достаточными меры безопасности, которые предпринимаются в рамках подготовки к бою украинского боксера Александра Усика в Москве в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

По его словам, такие бои всегда организуются "на высоком уровне". "Александр ничего дополнительно не просил, только относительно безопасности. Но безопасность мы гарантируем, не будет никаких проблем", - пообещал Кремлев. Он также заметил, что о высоком уровне подготовки подобных спортивных мероприятий можно судить по проходящему сейчас в России чемпионату мира по футболу.

Бой Гассиев - Усик пройдет 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.