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Федерация бокса РФ пообещала обеспечить безопасность украинца Усика на бое в Москве

Спорт
19 июня, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Бой Гассиев - Усик пройдет 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский"

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федерация бокса России считает достаточными меры безопасности, которые предпринимаются в рамках подготовки к бою украинского боксера Александра Усика в Москве в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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По его словам, такие бои всегда организуются "на высоком уровне". "Александр ничего дополнительно не просил, только относительно безопасности. Но безопасность мы гарантируем, не будет никаких проблем", - пообещал Кремлев. Он также заметил, что о высоком уровне подготовки подобных спортивных мероприятий можно судить по проходящему сейчас в России чемпионату мира по футболу.

Бой Гассиев - Усик пройдет 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.

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