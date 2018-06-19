Российские рапиристы завоевали золото чемпионата Европы в командном турнире

ТАСС, 19 июня. Мужская сборная России по фехтованию завоевала золото в командных соревнованиях рапиристов на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.

В финале россияне одержали победу над итальянцами со счетом 45:38. В составе российской сборной выступали Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов. В составе итальянской команды фехтовали Даниэле Гароццо, Джорджо Авола и Алессио Фокони. Бронзовые медали завоевали сборные Франции и Польши.

Последний раз мужская сборная России по фехтованию на рапирах не сумела попасть в призеры чемпионата Европы в 2013 году. С тех пор россияне неизменно оказываются на пьедестале европейских первенств. Они завоевали два золота, два серебра и бронзу.

Сборная России по фехтованию выиграла восьмую медаль на нынешнем чемпионате Европы. Черемисинов, саблистка Софья Великая и рапиристка Инна Дериглазова ранее завоевали золотые медали. Саблистка Светлана Шевелева, шпажистка Виолетта Колобова и саблист Дмитрий Даниленко выиграли бронзовые награды. Саблист Камиль Ибрагимов стал серебряным призером.

Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня.