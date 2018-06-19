Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы по фехтованию в командном турнире

ТАСС, 19 июня. Женская сборная России по фехтованию завоевала золото в командных соревнованиях саблисток на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.

В финале россиянки одержали победу над украинками со счетом 45:30. Сборную России в финале представляли олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян, а также Светлана Шевелева, ранее уже выигравшая бронзу на чемпионате Европы в Нови-Саде. За сборную Украины фехтовали Ольга Харлан, Алена Воронина и Алина Комащук. Бронзовые медали выиграли сборные Франции и Италии.

Великая выиграла второе золото на чемпионате в Сербии. 33-летняя россиянка стала 13-кратной чемпионкой Европы. Женская сборная России по фехтованию на саблях на последних Олимпийских играх в 2016 году выиграла золото в командном турнире. С 2012 года россиянки только один раз не смогли выиграть командный турнир на чемпионате Европы, в 2017 году они стали вторыми.

Сборная России по фехтованию выиграла девятую медаль на чемпионате Европы. Рапирист Алексей Черемисинов, саблистка Софья Великая, рапиристка Инна Дериглазова и мужская сборная России по фехтованию на рапирах ранее завоевали золотые медали. Саблистка Светлана Шевелева, шпажистка Виолетта Колобова и саблист Дмитрий Даниленко выиграли бронзовые награды. Саблист Камиль Ибрагимов стал серебряным призером.

Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня.