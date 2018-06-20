"Уфа" узнает своих соперников по 2-му квалификационному раунду футбольной Лиги Европы

ТАСС, 20 июня. Жеребьевка двух первых квалификационных раундов футбольной Лиги Европы сезона-2018/19 пройдет в среду в швейцарском Ньоне. Своего соперника узнает дебютант еврокубков "Уфа", занявший шестое место в чемпионате России.

С нынешнего сезона участники квалификации Лиги Европы пробиваются в основную стадию раздельно - по чемпионскому пути и пути представителей лиг. В чемпионской группе выступят команды, которые начинали сезон в Лиге чемпионов, но уступили в квалификации главного еврокубка. Жеребьевка 2-го раунда квалификации среди команд чемпионского пути состоялась накануне.

В жеребьевке 1-го и 2-го раунда на пути представителей лиг в общей сложности примет участие 121 клуб, включая команды сильнейших чемпионатов Европы - Англии, Германии, Италии, Испании и Франции. Россию в Лиге Европы представят занявшие четвертое, пятое и шестое места в чемпионате страны - "Краснодар", "Зенит" и "Уфа", причем кубанцы получили путевку в групповую стадию, а "Зенит" начнет выступления с третьего раунда. "Уфа" же стартует первой из российских клубов - матчи 2-го раунда состоятся 26 июля и 2 августа.

Во втором раунде квалификации Лиги Европы (путь представителей лиг) в борьбу вступят 27 команд, включая "Уфу". К ним присоединятся 47 победителей первой стадии, матчи которой запланированы на 12-19 июля. Таким образом, клуб из столицы Башкирии во время жеребьевки может узнать либо одного соперника, либо двух возможных.

"Уфа" с хорошим рейтингом

"Уфа", хотя и является дебютантом еврокубков, имеет немалый по меркам квалификации Лиги Европы рейтинг - 10,676 балла. Это сумма - среднее количество очков, набранных российскими клубами за пять предыдущих сезонов (53,382). Таким образом, "Уфа" вошла в число сеяных команд во время жеребьевки и избежит встречи с такими соперниками, как испанская "Севилья", германский "Лейпциг", английский "Бернли", итальянская "Аталанта", французский "Бордо", которые также стартуют со 2-го раунда квалификации.

В число возможных соперников "Уфы" вошли не попавшие в это число израильский "Хапоэль" из Хайфы, кипрский АЕК из Ларнаки, польская "Ягеллония", шведский "Юргорден", а также белорусское "Динамо" из Бреста, где председателем правления стал знаменитый аргентинец Диего Марадона. Из возможных участников 1-го раунда "Уфа" может встретиться с румынским "Вииторулом", датским "Копенгагеном", белорусским "Шахтером", польским "Гурником" из Забже, болгарскими ЦСКА и "Левски", грузинским "Динамо" из Тбилиси, шведскими АИКом и "Хэккеном", казахстанскими "Кайратом", "Иртышом" и "Тоболом".

"Уфа" пробилась в Лигу Европы с шестого места в чемпионате страны, после того, как прекратил свое существование обладатель Кубка России "Тосно". После окончания сезона уфимцев покинул Сергей Семак, который возглавил "Зенит", а его место занял входивший в тренерский штаб 36-летний Сергей Томаров.

Финал в Баку

Во время жеребьевки команды сначала будет распределены на семь групп с равным количеством клубов или пар команд. Жеребьевка пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Пары 1-го раунда определятся в 13:00 мск, второго раунда - в 15:00.

"Зенит" узнает своих соперников по 3-му раунду 23 июля, жеребьевка матчей плей-офф за выход в групповую стадию запланирована на 6 августа. Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет 31 августа в Монако.

Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне состоится 29 мая 2019 года в Баку.

В Лиге чемпионов сезона-2018/19 выступят три российских клуба. "Локомотив" и ЦСКА сыграют в групповой стадии (жеребьевка - 30 августа в Монако). "Спартак" вступит в борьбу с 3-го раунда и узнает своих соперников 23 июля. Для выхода в групповой турнир бронзовому призеру чемпионата России необходимо преодолеть две стадии. Если красно-белые проиграют в 3-м раунде квалификации, они продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы, если же "Спартак" уступит в плей-офф Лиги чемпионов, он выступит в групповой стадии второго по значимости еврокубка.