Российский толкатель ядра Лесной стал первым на турнире во Франции

ТАСС, 20 июня. Россияне Александр Лесной и Максим Афонин, выступающие на международных соревнованиях под нейтральным флагом, заняли первое и третье места соответственно в толкании ядра на легкоатлетическом турнире в Монтре (Франция).

Лесной показал результат 21,13 м, Афонин - 20,50 м. Второе место занял Франк Элембе из Конго (20,52 м).

Лесной является победителем Универсиады 2013 года в Казани, трехкратным чемпионом России. Афонин дважды выигрывал чемпионат России в помещении, один раз становился победителем летнего чемпионата страны.