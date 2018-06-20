Пятикратный победитель British Open по гольфу Томпсон скончался на 89-м году жизни

Австралийский гольфист Питер Томпсон после победы на British Open в 1956 году © AP Photo/File

ТАСС, 20 июня. Один из самых известных в мире гольфистов австралиец Питер Томпсон скончался в Мельбурне в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает портал Golf Australia со ссылкой на семью Томпсона.

Около четырех лет назад у Томпсона была диагностирована болезнь Паркинсона. Бывший спортсмен скончался в своем доме, 23 августа ему бы исполнилось 89 лет.

Томпсон стал первым австралийским гольфистом, победившим на British Open (Открытый чемпионат Великобритании), который является старейшим соревнованием по гольфу среди турниров серии Мэйджор и единственным, проходящим не на территории США. Первый чемпионат состоялся в 1860 году.

Дебютную победу на British Open Топмсон одержал в 1954 году, сумев в итоге пять раз завоевать титул (1954-1956, 1958, 1965). Томпсон является единственным австралийцем, одержавшим более двух побед на турнирах серии Мэйджор. Больше всего побед на счету американца Джека Никлауса - 18 (в период с 1962-го по 1986-й).

В 1979 году Томпсон был награжден Орденом Британской империи в степени командор, в 2001 году он был награжден Орденом Австралии за вклад в общественную жизнь страны в качестве спортсмена и руководителя.