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Дюков: ФК "Зенит" должен победить в чемпионате России, другой задачи быть не может

Спорт
20 июня, 14:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Прошлый сезон чемпионата России "Зенит" закончил на пятом месте, попав в Лигу Европы

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Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" должен победить в чемпионате России в следующем сезоне, другой задачи перед ним стоять не может. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.

Ранее главным тренером петербургского клуба был назначен Сергей Семак. 17 июня команда улетела на первый летний сбор в Австрию.

"Задача перед "Зенитом" одна - победа в чемпионате, другой быть не может", - сказал Дюков.

Прошлый сезон чемпионата России "Зенит" закончил на пятом месте, попав в Лигу Европы. Чемпионат России сезона-2018/2019 начнется 29 июля.

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