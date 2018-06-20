ФК "Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы

ТАСС, 20 июня. Футбольный клуб "Уфа" сыграет с клубом "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины или "Домжале" из Словении во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.

"Уфа" заняла шестое место в чемпионате России и не вышла в еврокубки. Выступить в Лиге Европы должен был "Тосно", ставший победителем Кубка России, однако клуб прекратил существование, и право сыграть в еврокубках перешло к уфимской команде. Клуб начнет выступление со второго квалификационного раунда, где сыграет с победителем противостояния в первом раунде между "Широки Бриег" и "Домжале". Матчи второго квалификационного раунда пройдут 26 июля в Уфе и 2 августа в гостях.

"Уфа" сыграет в Лиге Европы впервые в своей истории.

С третьего квалификационного раунда выступление в Лиге Европы начнет петербургский "Зенит", ставший пятым в чемпионате России. "Краснодар", занявший четвертое место в чемпионате, начнет играть с группового этапа.