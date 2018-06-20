ФК "Ахмат" подписал контракт с российским полузащитником Гащенковым

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Состав грозненского футбольного клуба "Ахмата" пополнил российский полузащитник Михаил Гащенков. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Очередным новичком нашего клуба в летнее трансферное окно стал российский футболист Михаил Гащенков. Он играет на позиции центрального полузащитника. Гащенков присоединился и тренируется с командой на сборах в Австрии. Контракт с игроком рассчитан на три года", - сказал президент клуба Магомед Даудов.

В прошедшем сезоне футболист выступал в пермском "Амкаре", за который провел 26 игр в чемпионате и Кубке России, забив два гола.