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ФК "Ахмат" подписал контракт с российским полузащитником Гащенковым

Спорт
20 июня, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Контракт рассчитан на три года

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Состав грозненского футбольного клуба "Ахмата" пополнил российский полузащитник Михаил Гащенков. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Очередным новичком нашего клуба в летнее трансферное окно стал российский футболист Михаил Гащенков. Он играет на позиции центрального полузащитника. Гащенков присоединился и тренируется с командой на сборах в Австрии. Контракт с игроком рассчитан на три года", - сказал президент клуба Магомед Даудов.

В прошедшем сезоне футболист выступал в пермском "Амкаре", за который провел 26 игр в чемпионате и Кубке России, забив два гола.

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