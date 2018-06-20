"Росгонки" ведут переговоры с организаторами "Формулы- Е" о проведении этапа в России

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. АНО "Росгонки" ведет переговоры с организаторами чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-Е" о проведении этапа в Краснодарском крае или Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора "Росгонок" Сергей Воробьев.

Ранее о заинтересованности в проведении этапа в России заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "У нас по "Формуле- Е" интересная ситуация: есть два региона, которые интересны организатору чемпионата, в которых мы не против бы были провести мероприятия - Краснодарский край и Санкт- Петербург, - сказал Воробьев. - На текущий момент мы находимся в активной стадии переговоров с владельцем прав на "Формулу-Е", это чисто коммерческие переговоры. Мы стремимся к тому, чтобы договориться об очень выгодных условиях".

"Этапы "Формулы-Е" в основном проходят в центральной части городов, куда проще всего добраться зрителям и как символ экологичного транспорта, это логично, - продолжил он. - Самая сложная часть в организации этапа "Формулы-Е" - это как раз координация с городом, с местом проведения. В России опыт проведения "Формулы-Е" уже есть - в 2015 году этап проходил в Москве, мы дружим с организаторами этапа 2015 года и не собираемся изобретать велосипед, это совместная идея".

Воробьев назвал проект интересным и перспективным. "Осталось только договориться о коммерческих условиях, это может занять достаточно значительное время, потому что мы сильно отстаиваем собственные интересы", - сказал он.

АНО "Росгонки" была зарегистрирована в РФ в 2017 году. Ее задача - заниматься организацией и проведением российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" в Сочи. В стартовом составе учредителей присутствует текущий держатель прав на проведение Гран-при России и компания - владелец "Сочи Автодрома" - НАО "Центр Омега", Банк ВТБ - титульный спонсор Гран-при, а также Российская автомобильная федерация как общественная организация, отвечающая за развитие автоспорта в России. Планируется, что состав учредителей в дальнейшем расширится за счет компаний - спонсоров российского этапа и "Сочи Автодрома".

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией. Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Чемпионами гоночной серии становились бразильцы Нельсон Пике-младший и Лукас ди Грасси, швейцарец Себастьян Буэми, ранее выступавшие в "Формуле-1".