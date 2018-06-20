Футбольный клуб "Афипс" не примет участия в первенстве ПФЛ в предстоящем сезоне

ТАСС, 20 июня. Клуб "Афипс" не примет участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"ФК "Афипс" не примет участия в первенстве России среди команд ПФЛ в сезоне-2018/19", - сказано в сообщении клуба.

Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил ТАСС, что "Афипс" не примет участия в первенстве в предстоящем сезоне по "комплексу причин".

"Афипс", базирующийся в поселке Афипс в Краснодарском крае, был основан в 2012 году. В сезоне-2014/15 клуб дебютировал в ПФЛ в зоне "Юг" и в первый же сезон занял четвертое место по итогам первенства. Следующие три сезона "Афипс" заканчивал неизменно на втором месте в зоне "Юг", останавливаясь в шаге от выхода в Футбольную национальную лигу.