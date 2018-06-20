Газинский: сборной России нужно скорее забыть о победе над командой Египта на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России нужно скорее забыть о победе над командой Египта во втором матче чемпионата мира в преддверии игры с уругвайцами. Об этом журналистам сообщил полузащитник российской сборной Юрий Газинский.

Во вторник россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1. Матч группы А прошел в Санкт-Петербурге. Сборная России лидирует в квартете с шестью очками. Во время чемпионата мира российская команда базируется в подмосковном Новогорске.

"После матча со сборной Египта сверхъестественных речей от Станислава Черчесова не было. Нам нужно забыть о победе над командой Египта на чемпионате мира. Готовимся к следующему сложнейшему матчу со сборной Уругвая в штатном режиме", - сказал Газинский.

"После вчерашней победы нас всех поздравили, сказали, что впереди есть еще один матч, к которому нужно готовиться. Не было такого, что задачу выполнили. Как я уже сказал, мы играем дома с серьезным соперником, поэтому будем готовиться к нему. До матча есть пять дней на восстановление и разбор игры соперника, никто не думает о ничьей, будем настраиваться на победу", - сказал Газинский.

Также футболист прокомментировал свои эмоции после финального свистка в матче с командой Египта. "Был сложнейший матч, поэтому после финального свистка эмоции были только положительные. Всегда приятно, когда ты входишь в историю, что и вызывает эмоциональный всплеск", - отметил игрок "Краснодара".

Следующий матч россияне проведут 25 июня против команды Уругвая. Встреча пройдет в Самаре.