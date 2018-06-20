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Чемпион НХЛ "Вашингтон" встретится с "Бостоном" в первом домашнем матче сезона-2018/19

Спорт
20 июня, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Встреча состоится 3 октября на "Кэпитал Уан-Арене"

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Хоккеисты "Вашингтона"

Хоккеисты "Вашингтона"

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 20 июня. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" встретится с "Бостоном" в первом матче предстоящего регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Встреча состоится 3 октября на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Также стали известны даты первых домашних матчей остальных команд лиги. "Бостон" в первом домашнем матче сезона сыграет с "Оттавой" (8 октября), "Вегас" - с "Филадельфией" (4 октября), "Тампа" - с "Флоридой" (6 октября), "Питтсбург" - с "Вашингтоном" (4 октября), "Коламбус" - с "Каролиной" (5 октября), "Сент-Луис" - с "Виннипегом" (4 октября).

Полное расписание матчей регулярного сезона (1271 игра) будет обнародовано в четверг.

"Вашингтон" в июне выиграл финальную серию плей-офф НХЛ с "Вегасом" со счетом 4-1. Столичный клуб впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Капитан клуба, россиянин Александр Овечкин, стал лучшим снайпером плей-офф и был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.

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