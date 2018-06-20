Тренеры по футболу Северной Осетии пройдут переподготовку

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июня. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил создать условия для развития футбола в республике. С этой целью российские специалисты проведут переподготовку тренеров по футболу, а спортсменам увеличат зарплату, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"На встрече с премьером Таймуразом Тускаевым и главным тренером футбольного клуба "Спартак-Владикавказ" Юрием Газзаевым глава республики поставил задачу возродить осетинский футбол и создать для этого все условия. Для переподготовки тренеров в Северную Осетию пригласят ведущих российских специалистов", - говорится в сообщении.

Глава республики отметил необходимость прекращения оттока североосетинских футболистов в другие регионы и выразил готовность поддержать команду. В частности, планируется увеличить заработную плату, приобрести экипировку и обеспечить команду транспортом для выездов на сборы.

"Нам нужен большой футбол. И не только с точки зрения наличия команды мастеров, но и с точки зрения вовлечения в футбол огромного количества детей, становления футбольной идеологии и развития спорта в республике", - цитирует пресс-служба Битарова.

Главный тренер клуба "Спартак-Владикавказ" отметил, что в ближайшие два года перед футболистами стоит задача выйти в премьер-лигу. "Бороться за первые места нужно уже в этом году, быть конкурентной командой и выйти в Российскую футбольную премьер-лигу", - сказал Газзаев.

Уроженцами Северной Осетии являются многие именитые футболисты, в том числе главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, вратарь Владимир Габулов и полузащитник Алан Дзагоев.