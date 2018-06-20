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Сборная России выиграла золото и серебро в командных турнирах на ЧЕ по фехтованию

Спорт
20 июня, 21:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Российские рапиристки пятый раз подряд попали на пьедестал почета чемпионата Европы

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ТАСС, 20 июня. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах и женская сборная России по рапире завоевали серебро и золото соответственно в командных соревнованиях на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.

Российские шпажисты в финале одержали победу французами со счетом 45:34. Сборную России представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков. За французов на турнире фехтовали Янник Борель, Алекс Фава, Аймерик Гайи и Ронан Густен. Бронзовыми призерами стали сборные Италии и Швейцарии.

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В финале россиянки проиграли итальянкам со счетом 40:41. За сборную России на турнире фехтовали олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, а также Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Светлана Трипапина. За сборную Италии выступали Аличе Вольпи, Камилла Манчини, Арианна Эрриго и Кьяра Чини. Бронзовые медали выиграли сборные Франции и Германии.

Российские рапиристки пятый раз подряд попали на пьедестал почета чемпионата Европы. В 2016 году россиянки выиграли золото, в 2014, 2015 и в 2016 годах они становились вторыми.

Сборная России по фехтованию выиграла 11 медалей на чемпионате Европы. Рапирист Алексей Черемисинов, саблистка Софья Великая, Дериглазова ранее завоевали золотые медали, а рапиристы и саблистки победили в командных соревнованиях. Саблистка Светлана Шевелева, шпажистка Виолетта Колобова и саблист Дмитрий Даниленко выиграли бронзовые награды. Саблист Камиль Ибрагимов стал серебряным призером.

Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня.

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