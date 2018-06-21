Россиянин Кучеров попал в первую символическую сборную НХЛ сезона-2017/18

ТАСС, 21 июня. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров включен в первую символическую сборную по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состав двух символических пятерок был объявлен в ходе торжественной церемонии закрытия сезона-2017/18 в Лас-Вегасе.

Кучеров в прошедшем сезоне стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 100 очков (39 шайб + 61 голевая передача) в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин набрал 17 очков (7+10) в 17 играх. Кучеров стал единственным российским хоккеистом, включенным в символические сборные по итогам регулярного сезона-2017/18. По итогам сезона-2016/17 в символические сборные попали сразу трое россиян - голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, Кучеров и нападающий Артемий Панарин.

Полностью первый состав символической сборной выглядит следующим образом: вратарь - Пекка Ринне ("Нэшвилл"); защитники - Виктор Хедман ("Тампа-Бэй"), Дрю Даути ("Лос- Анджелес"); нападающие - Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Кучеров ("Тампа-Бэй"), Тэйлор Холл ("Нью-Джерси").

Состав второй символической сборной сезона: вратарь - Коннор Хеллебайк ("Виннипег"); защитники - Пи Кей Суббан ("Нэшвилл"), Сет Джонс ("Коламбус"); нападающие - Блэйк Уилер ("Виннипег"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Клод Жиру ("Филадельфия").

В состав символической сборной, составленной из новичков сезона, вошли вратарь Юусе Сарос ("Нэшвилл"), защитники Чарли Макэвой ("Бостон"), Уилл Бутчер ("Нью- Джерси"), нападающие Клейтон Келлер ("Аризона"), Брок Бесер ("Ванкувер") и Мэттью Барзал ("Нью-Йорк Айлендерс"), который был признан лучшим новичком сезона-2017/18.

Your First All-Star Team@cmcdavid97 @86Kucherov @hallsy09 @dewyy8 @heds77

Pekka Rinne#NHLAwards pic.twitter.com/2UwT83pOlS — NHL (@NHL) 21 июня 2018 г.