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Россиянин Кучеров попал в первую символическую сборную НХЛ сезона-2017/18

Спорт
21 июня, 5:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Российский форвард "Тампы" в прошедшем сезоне стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 100 очков в 80 матчах регулярного чемпионата

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 21 июня. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров включен в первую символическую сборную по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состав двух символических пятерок был объявлен в ходе торжественной церемонии закрытия сезона-2017/18 в Лас-Вегасе.

Кучеров в прошедшем сезоне стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 100 очков (39 шайб + 61 голевая передача) в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин набрал 17 очков (7+10) в 17 играх. Кучеров стал единственным российским хоккеистом, включенным в символические сборные по итогам регулярного сезона-2017/18. По итогам сезона-2016/17 в символические сборные попали сразу трое россиян - голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, Кучеров и нападающий Артемий Панарин.

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Полностью первый состав символической сборной выглядит следующим образом: вратарь - Пекка Ринне ("Нэшвилл"); защитники - Виктор Хедман ("Тампа-Бэй"), Дрю Даути ("Лос- Анджелес"); нападающие - Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Кучеров ("Тампа-Бэй"), Тэйлор Холл ("Нью-Джерси").

Состав второй символической сборной сезона: вратарь - Коннор Хеллебайк ("Виннипег"); защитники - Пи Кей Суббан ("Нэшвилл"), Сет Джонс ("Коламбус"); нападающие - Блэйк Уилер ("Виннипег"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Клод Жиру ("Филадельфия").

В состав символической сборной, составленной из новичков сезона, вошли вратарь Юусе Сарос ("Нэшвилл"), защитники Чарли Макэвой ("Бостон"), Уилл Бутчер ("Нью- Джерси"), нападающие Клейтон Келлер ("Аризона"), Брок Бесер ("Ванкувер") и Мэттью Барзал ("Нью-Йорк Айлендерс"), который был признан лучшим новичком сезона-2017/18.

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