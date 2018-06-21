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Дюков: Семаку нужно время, чтобы определиться с нужными ему футболистами в "Зените"

Спорт
21 июня, 7:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

По словам председателя совета директоров "Зенита", руководство клуба верит в нового главного тренера, который уже является опытным специалистом

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Александр Дюков

Александр Дюков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Главному тренера футбольного клуба "Зенит" Сергею Семаку нужно время, чтобы принять решение по формированию окончательного состава команды на следующий сезон. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.

Семак стал главным тренером "Зенита" 29 мая, подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один год.

"Ему нужно познакомиться с теми игроками, которые будут на сборах, следить за футболистами в сборных на чемпионате мира. Ему нужно время, чтобы определиться с теми игроками, на которых он сделает ставку, которые подходят под его философию игры. Давайте подождем и не будем торопиться", - сказал Дюков.

По его мнению, Семак уже является опытным тренером, а не молодым и перспективным. "Он в "Зените" несколько лет был помощником, работал с многими тренерами и успешно проработал полтора года в "Уфе". Поэтому выбор на него пал не просто так, он заслужил это назначение, и мы в него верим", - отметил глава совета директоров.

В прошлом сезоне "Зенит" под руководством итальянца Роберто Манчини занял пятое место в чемпионате России. После окончания сезона в петербургский клуб из аренды вернулись больше 10 игроков.

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