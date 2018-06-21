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Боец Крылов может вернуться в UFC и выступить на турнире организации в Москве

Спорт
21 июня, 9:21 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 21, июня. /ТАСС

Крылов покинул UFC и перешел в Fight Nights Global в 2016 году

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ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Украинский боец смешанного стиля (ММА) и чемпион организации Fight Nights Global (FNG) Никита Крылов ведет переговоры о возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и может провести бой на турнире UFC в Москве. Об этом ТАСС сообщил руководитель FNG Камил Гаджиев.

"У Никиты Крылова заканчивается контракт с организацией, он завершается уже через два месяца - в августе. За два месяца мы Никите ничего не предложим, но, возможно, он продолжит карьеру в UFC", - сказал Гаджиев.

Крылов получил от FNG разрешение на ведение переговоров с UFC и может выступить на турнире организации в Москве.

Крылов покинул UFC и перешел в FNG в 2016 году. С тех пор он провел четыре боя, победив во всех досрочно. В последнем поединке, который прошел 19 мая, боец нокаутировал бразильца Фабио Мальдонадо и стал чемпионом FNG. Всего на счету Крылова 24 победы и пять поражений в ММА.

Турнир UFC в Москве пройдет 15 сентября.

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