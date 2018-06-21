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Бой Минеев - Исмаилов планируется провести в октябре в Москве

Спорт
21 июня, 10:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 21, июня. /ТАСС

Поединок в рамках организации Fight Nights Global должен был состояться 30 марта в Москве, но был отменен в связи с серьезной травмой Минеева

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ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Бой по смешанным единоборствам (ММА) между россиянами Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым в рамках организации Fight Nights Global (FNG) запланирован на октябрь в Москве. Об этом ТАСС сообщил руководитель FNG Камил Гаджиев.

"По окончании чемпионата мира по футболу всерьез задумаемся о локациях для турнира, есть большая вероятность, что в конце лета пройдет турнир в Казахстане, - сказал Гаджиев. - Мы в ожидании большого события, которое нас ждет в Москве - Минеев против Исмаилова, также там будет поединок с участием Али Багаутинова, чемпионский бой Марии Агаповой против Юлии Борисовой, первая защита титула для Лилианы Джоджуа. В октябре мы сделаем большой турнир на одной из ледовых арен тысяч на 12 зрителей. Уверен, что в этот раз и Минеев, и Исмаилов сделают все, чтобы не получать травм и не заболевать".

Гаджиев сообщил, что чемпион FNG в тяжелом весе Сергей Павлович с высокой долей вероятности проведет защиту титула против чеха Виктора Пешты.

"Защита титула Сергеем Павловичем скорее всего пройдет против Виктора Пешты, но Пеште предстоит бой с Александром Емельяненко. Мы находимся в добрых партнерских отношениях с промоушеном RCC, и скажем так, одолжили Пешту на поединок с Емельяненко, где, как мне кажется, у спортсменов равные шансы. После 9 июля мы узнаем, подерется ли Пешта с Павловичем", - добавил собеседник агентства.

Поединок Минеев - Исмаилов должен был состояться 30 марта в Москве, но был отменен в связи с серьезной травмой Минеева.

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