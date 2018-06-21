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СМИ: зарплата Лопетеги в ФК "Реал" будет в два раза больше, чем в сборной Испании

Спорт
21 июня, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По информации издания El Confidecial, специалист будет получать €6 млн в год

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Тренер Хулен Лопетеги будет получать в мадридском "Реале" в два раза больше, чем в сборной Испании по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Confidecial.

"Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с Лопетеги 12 июня. По информации издания, специалист будет получать €6 млн в год, в сборной он получал €3 млн в год.

Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до чемпионата мира по футболу в России за то, что подписал контракт с "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

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