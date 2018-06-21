Разработка проекта строительства "Гандбол-Арены" в Ростове рядом со стадионом ЧМ началась

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Инвестор начал разработку проекта строительства "Гандбол-Арены" в Ростове-на-Дону в левобережной части города, рядом со стадионом "Ростов-Арена", построенном к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

"Выделен участок в левобережной части города, рядом со стадионом, площадью 2 га для строительства "Гандбол-Арены". Намерены с группой компаний "Агроком" проект реализовать, уже определена концепция, разрабатывается проект строительства арены", - сказал он.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал ТАСС, что начать строительство "Гандбол-Арены" планируется в 2019 году. Предполагается, что комплекс будет приспособлен не только для проведения спортивных состязаний по гандболу, но и по мини-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону, а также для культурно-зрелищных мероприятий. В здании разместят коммерческие помещения, магазины, кафе и рестораны. Помимо арены, на территории будет расположена гостиница.

Объем инвестиций в этот комплекс составит порядка 1 млрд рублей. Это один из четырех инвестиционных проектов "Группы Агроком" (многоотраслевой холдинг, объединяющий порядка 60 предприятий) в Ростовской области, включенных в соглашение о сотрудничестве с региональным правительством, подписанным во время ПМЭФ-2017. Власти подведут всю необходимую инфраструктуру к объекту. Комплекс также войдет в состав спортивного кластера на левом берегу Дона, который планируется сформировать к 2023 году.