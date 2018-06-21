Хоккеист Дацюк заявил, что пока не думает о завершении карьеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Российский хоккеист, капитан санкт-петербургского СКА Павел Дацюк, которому в июле исполнится 40 лет, пока не думает о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил ТАСС.

"Пока как-то нет, пока вроде все слава богу", - сказал Дацюк, отвечая на вопрос о завершении карьеры после предстоящего сезона.

Он также добавил, что пока не рассматривает вариант ухода на тренерскую работу. "Насчет тренерской позиции пока не думал, и не хотелось думать об этом. Сезон достаточно длинный, пока думаю о том, чтобы хорошо отыграть этот год и добиться максимума, выжать все, что есть", - подчеркнул хоккеист.

Дацюк в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял участие в 37 матчах СКА в регулярном чемпионате, забросив восемь шайб и отдав 27 результативных передач. В 15 играх плей-офф капитан петербургского клуба забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам. СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, однако уступил в полуфинальной серии плей-офф турнира московскому ЦСКА со счетом 2-4.

По итогам сезона он получил приз "За верность хоккею", который вручается "лучшему играющему ветерану-наставнику" Континентальной хоккейной лиги прошедшего сезона.