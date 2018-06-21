Кубок главы Карачаево-Черкесии разыграют на соревнованиях по конкуру в Черкесске

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Около 100 спортсменов Юга России будут бороться за кубок главы Карачаево-Черкесии на соревнованиях по конкуру на мощность прыжка в честь 10-летия единственной в республике конноспортивной школы. Соревнования состоятся в Черкесске 23 июня, сообщила в четверг ТАСС замдиректора школы Альбина Узденова.

"Юбилей нашей школы, открытие которой способствовало возрождению в республике классического вида конного спорта - конкура, решили отметить открытыми соревнованиями на мощность прыжка, где разыграем кубок и призы главы КЧР. Это один из сложных видов в конкуре, и проводим мы такие состязания впервые. Ожидаем участие около 100 спортсменов из регионов юга России", - сказала Узденова.

Она отметила, что на мощность прыжка будут соревноваться только опытные взрослые наездники. Им предстоит преодолеть шесть препятствий, победу одержит спортсмен, взявший максимально высокую планку. "Мировой рекорд сейчас - 2,47 метров. Высота препятствий на наших соревнованиях тоже может составить более 2 метров", - добавила собеседница агентства.

Будут организованы также заезды на преодоление барьеров высотой 90, 100 и 120 см. "На взятие минимальной высоты будут соревноваться юные спортсмены до 14 лет, а в преодолении барьеров в 100 см с перепрыжкой могут попробовать свои силы все участники состязаний. На этом маршруте взрослые наездники будут выходить на старт на молодых лошадях, а юные спортсмены на опытных. Преодолевать препятствия высотой 120 см будут только взрослые участники соревнований", - рассказала Узденова.

Карачаево-Черкесская республиканская конноспортивная школа была создана в начале 2008 года. Она специализируется на конкуре, здесь регулярно занимаются около 200 ребят. Школа активно участвует в мероприятиях по популяризации спорта и активного образа жизни, на базе учреждения постоянно проводятся массовые спортивные праздники. В школе также бесплатно реализуется оздоровительная программа для детей - иппотерапия.