Карякин занимает второе место после шести туров на шахматном турнире в Париже

ТАСС, 21 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит второе место с армянином Левоном Ароняном после шести туров на этапе Гран-тура, который проходит в Париже.

В четвертом туре Карякин проиграл американцу Уэсли Со. Другой российский шахматист, Александр Грищук, обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, а Владимир Крамник сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Аронян обыграл азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, а американец Хикару Накамура одержал победу над соотечественником Фабиано Каруаной.

В пятом туре Карякин обыграл Мамедьярова, Грищук проиграл Со. Вничью партии завершили Крамник и Аронян, Накамура и Вашье-Лаграв, Каруана и Ананд. В шестом туре Карякин обыграл Крамника. Грищук сыграл вничью с Накамурой, Мамедьяров - с Каруаной, Ананд - с Вашье-Лагравом, Ароняно - с Со.

После шести туров Со единолично лидирует в таблице, набрав девять очков. Второе место делят Карякин и Аронян (по 8 очков), далее идут Накамура, Ананд (по 7), Грищук (6), Крамник, Мамедьяров, Вашье-Лаграв (по 4) и Каруана (3).

Призовой фонд парижского этапа Гран-тура составляет $150 тыс. Гроссмейстеры проведут девять туров в быстрые шахматы, затем сыграют 18 туров в блиц. Турнир завершится 24 июня.