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СМИ: тренировочная база футбольного клуба "Шальке" пострадала от пожара

Спорт
21 июня, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В происшествии никто не пострадал, до прибытия спасателей все успели покинуть здание

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ТАСС, 21 июня. Одно из помещений на тренировочной базе немецкого футбольного клуба "Шальке" пострадало от пожара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Der Westen.

Инцидент произошел в четверг. По данным пожарной службы, возгорание возникло рядом с раздевалками нового тренировочного центра немецкой команды. Очаг находился в помещении с сауной. В происшествии никто не пострадал, до прибытия спасателей все успели покинуть здание.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги футболисты "Шальке" заняли второе место, которое позволит им принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда из Гельзенкирхена набрала 63 очка, отстав от чемпиона - мюнхенской "Баварии" - на 21 очко.

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