СМИ: тренировочная база футбольного клуба "Шальке" пострадала от пожара

ТАСС, 21 июня. Одно из помещений на тренировочной базе немецкого футбольного клуба "Шальке" пострадало от пожара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Der Westen.

Инцидент произошел в четверг. По данным пожарной службы, возгорание возникло рядом с раздевалками нового тренировочного центра немецкой команды. Очаг находился в помещении с сауной. В происшествии никто не пострадал, до прибытия спасателей все успели покинуть здание.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги футболисты "Шальке" заняли второе место, которое позволит им принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда из Гельзенкирхена набрала 63 очка, отстав от чемпиона - мюнхенской "Баварии" - на 21 очко.