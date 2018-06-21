Путин считает необходимым активизировать работу ОКР для развития отечественного спорта

НОВО-ОГАРЕВО, 21 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) должен активно работать со спортивными федерациями, общественностью и Международным олимпийским комитетом для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие отечественного спорта. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с новым главой ОКР Станиславом Поздняковым.

"Прежде всего, хочу вас поздравить с избранием на такую заметную и важную позицию - президента Олимпийского комитета России, хочу пожелать вам успехов", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что за последние годы в российском спорте сделано многое. "Вы добились ярких результатов и побед, о чем говорит и, во всяком случае, до сих пор то, как проводится чемпионат мира по футболу, ну и прежние наши достижения тоже об этом говорят. Но и проблем много в российском спорте", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что рассчитывает, что знания и опыт Позднякова дадут возможность Олимпийскому комитету сделать новые шаги в организации российского спорта.

"Для этого нужно активно работать с федерациями, с Министерством спорта, с правительством, с общественными организациями, с общественностью в самом широком смысле этого слова, со средствами массовой информации, ну и, разумеется, с коллегами из зарубежных стран, в том числе и с Международным олимпийским комитетом", - сказал президент РФ.