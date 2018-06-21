Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин считает необходимым активизировать работу ОКР для развития отечественного спорта

Спорт
21 июня, 19:19 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 21, июня. /ТАСС

Президент подчеркнул, что за последние годы в российском спорте уже сделано многое

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 21 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) должен активно работать со спортивными федерациями, общественностью и Международным олимпийским комитетом для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие отечественного спорта. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с новым главой ОКР Станиславом Поздняковым.

"Прежде всего, хочу вас поздравить с избранием на такую заметную и важную позицию - президента Олимпийского комитета России, хочу пожелать вам успехов", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что за последние годы в российском спорте сделано многое. "Вы добились ярких результатов и побед, о чем говорит и, во всяком случае, до сих пор то, как проводится чемпионат мира по футболу, ну и прежние наши достижения тоже об этом говорят. Но и проблем много в российском спорте", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что рассчитывает, что знания и опыт Позднякова дадут возможность Олимпийскому комитету сделать новые шаги в организации российского спорта.

"Для этого нужно активно работать с федерациями, с Министерством спорта, с правительством, с общественными организациями, с общественностью в самом широком смысле этого слова, со средствами массовой информации, ну и, разумеется, с коллегами из зарубежных стран, в том числе и с Международным олимпийским комитетом", - сказал президент РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Поздняков, Станислав Алексеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
3
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости