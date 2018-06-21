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Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить итальянский футбольный клуб "Рома"

Спорт
21 июня, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

"Рома" оказалась замешана в коррупционном скандале, в июне в Италии были арестованы девять человек по подозрению в коррупции

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

© EPA/OLIVIER DOULIERY

ТАСС, 21 июня. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заинтересован в покупке римского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает портал Forzaroma со ссылкой на итальянское издание Сalciomercato.

Ранее "Рома" оказалась замешана в коррупционном скандале. В июне в Италии были арестованы девять человек по подозрению в коррупции при строительстве нового стадиона "Ромы", включая генподрядчика Луку Парнази. Президент римского клуба, американец Джеймс Паллотта, заявил, что клуб не имеет отношения к преступной деятельности, связанной со строительством арены. Согласно проекту, новый стадион в Риме должен быть построен к сезону-2020/21.

Как сообщает издание, сам Паллотта заявил, что он вернется в США, если из-за сложившейся ситуации строительство стадиона будет поставлено под угрозу. Тогда он может выставить клуб на аукцион.

Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в таком случае может стать покупателем клуба. Также отмечается, что он может купить другой итальянский клуб - "Милан".

Наследный принц Саудовской Аравии посещал чемпионата мира в России. Вместе с президентом России Владимиром Путиным и президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино он на московском стадионе "Лужники" смотрел матч открытия чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

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